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Styers Roy Hampton
Styers Roy Hampton
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Styers Thomas Walter
1874 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Styers Thomas Walter
Мать:
?
Смерть
2001
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