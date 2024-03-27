Матыльская (Калекина) Хася Рувимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Калекин Рувим
Мать: Калекин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новисов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотыльский Арон
Отец ребёнка: Мотыльский Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотыльский Абрам
Работа или профессия
Неизвестно
Улан-Удэ
Парихмахер
Смерть
Около 1967
Улан-Удэ
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Потеряла интерес к жизни