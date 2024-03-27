Матыльская (Калекина) Хася Рувимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыльская (Калекина) Хася Рувимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Калекин Рувим

Мать: Калекин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новисов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотыльский Арон

Отец ребёнка: Мотыльский Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотыльский Абрам

Работа или профессия
Неизвестно
Улан-Удэ
Парихмахер
Смерть
Около 1967
Улан-Удэ
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Потеряла интерес к жизни
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