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Егорьичев Сергей Николаевич

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1881

Отец: Егорьичев Николай Александров

Мать: Егорьичева Александра Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
15.04.1881
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: села Великого крестьяне Павел Иванов Егорьичев и девица Софья Алексеева Кружникова. Таинство совершал священник Федор Барсов с дьяконом Николаем Виноградовым и (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230, оп.10... Показать все
Арест
27.04.1931
Осуждение
12.10.1931
Осужден Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ по ст. 58-7. Приговор - освободить с учетом срока предварительного заключения Реабилитирован 6 октября 1989 г. (Книга памяти Ярославской обл.... Показать все
Реабилитация осужденного
06.10.1989
Книга памяти Ярославской обл. т.9
Работа или профессия
Неизвестно
Инструктор-сортировщик льна в Ивовлленсоюзе
Смерть
Неизвестно
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