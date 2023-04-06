Егорьичев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1881
Крещение
15.04.1881
Восприемники: села Великого крестьяне Павел Иванов Егорьичев и девица Софья Алексеева Кружникова. Таинство совершал священник Федор Барсов с дьяконом Николаем Виноградовым и (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230, оп.10... Показать все
Арест
27.04.1931
Осуждение
12.10.1931
Осужден Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ по ст. 58-7. Приговор - освободить с учетом срока предварительного заключения Реабилитирован 6 октября 1989 г. (Книга памяти Ярославской обл.... Показать все
Реабилитация осужденного
06.10.1989
Книга памяти Ярославской обл. т.9
Работа или профессия
Неизвестно
Инструктор-сортировщик льна в Ивовлленсоюзе
Смерть
Неизвестно