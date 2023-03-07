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(Утробина) Ирина Юдина

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Место рождения

дер. Солодиловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Около 1686 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Утробин Юда Терентьев

Мать: Утробина Акулина (Марина) Мокеева

дер. Солодиловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Солодиловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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