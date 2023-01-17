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Поздняя Таисия Яковлевна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1908 ст.

Отец: Поздний Яков Тимофеевич

Мать: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
11.10.1908 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Михаил Михайлович Поздний и Матрена Тимофеевна Пащенкова
Смерть
Неизвестно
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