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Ишков Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков ?

Мать: Ишкова ?

Рождение ребёнка
Между 06.05.1907 и 06.05.1911

Сын: Ишков Григорий Семенович

Мать ребёнка: Ишкова ?

с.Плоское Землянского уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паболкова Феня

Мать ребёнка: Ишкова ?

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паболкова Аксинья

Мать ребёнка: Ишкова ?

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копаева Акулина

Мать ребёнка: Ишкова ?

Смерть
Неизвестно
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