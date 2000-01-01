Ишков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 06.05.1907 и 06.05.1911
Мать ребёнка: Ишкова ?
с.Плоское Землянского уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паболкова Феня
Мать ребёнка: Ишкова ?
с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паболкова Аксинья
Мать ребёнка: Ишкова ?
с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копаева Акулина
Мать ребёнка: Ишкова ?
Смерть
Неизвестно