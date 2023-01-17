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Ивахин Саша
Ивахин Саша
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1882
Дата смерти
16.05.1884
Пол
Мужской
Отец
Ивахин Андрей Калинникович
1849 г.р.
Мать
Ивахина (Дулова) Мария Фёдоровна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Ивахин Андрей Калинникович
Мать:
Ивахина Мария Фёдоровна
Бердянск
Смерть
16.05.1884
Бердянск
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