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Ивахин Саша

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

16.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ивахин Андрей Калинникович

Мать: Ивахина Мария Фёдоровна

Смерть
16.05.1884
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