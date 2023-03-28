Лобанова Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Лобанов Петр Наумович

Отец ребёнка: Лобанов Наум Никитович

Шлыковской 2-й, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1883

Сын: Лобанов Георгий Наумович

Отец ребёнка: Лобанов Наум Никитович

Шлыковской 2-й, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Иван Наумович

Отец ребёнка: Лобанов Наум Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Наум Никитович

Смерть
Неизвестно
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