Лобанова Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Лобанов Наум Никитович
Рождение ребёнка
07.04.1883
Отец ребёнка: Лобанов Наум Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобанов Наум Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно