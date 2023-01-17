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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1867 и 1876

Сын: Токарев Руфман (Руф)

Отец ребёнка: Токарев Степан (Стефан) Семенович

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Токарев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Токарев Степан (Стефан) Семенович

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875

Сын: Токарев Василий Степанович

Отец ребёнка: Токарев Степан (Стефан) Семенович

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