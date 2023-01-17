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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1876
Сын: Токарев Руфман (Руф)
Отец ребёнка: Токарев Степан (Стефан) Семенович
Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Сын: Токарев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Токарев Степан (Стефан) Семенович
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875
Сын: Токарев Василий Степанович
Отец ребёнка: Токарев Степан (Стефан) Семенович