Карпов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1958
Дата смерти14.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1958
Военная служба
До ?.09.1978
Рождение ребёнка
12.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.2015
Похороны
Около 16.09.2015
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область