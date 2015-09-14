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Карпов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

27.02.1958

Дата смерти

14.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1958

Отец: Карпов Алексей Александрович

Мать: Карпова Елена Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Военная служба
До ?.09.1978
Рождение ребёнка
12.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
14.09.2015
Похороны
Около 16.09.2015
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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