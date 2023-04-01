Левкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Левкин Петр Иванович

Мать: Левкина Елена Неизвестно

Надо уточнять место рождения и дату рождения. Дату смерти и кладбище захоронения.
Рождение ребёнка
После 1930

Сын: Левкин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1935

Дочь: Левкина Лилия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Надо уточнять дату рождения, дату смерти и кладбище захоронения
Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Левкин Валерий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Требуется уточнять все позиции
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Надо уточнять дату смерти и кладбище, где захоронен.
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