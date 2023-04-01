Левкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Левкин Петр Иванович
Мать: Левкина Елена Неизвестно
Надо уточнять место рождения и дату рождения. Дату смерти и кладбище захоронения.
Рождение ребёнка
После 1930
Сын: Левкин Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1935
Дочь: Левкина Лилия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Надо уточнять дату рождения, дату смерти и кладбище захоронения
Рождение ребёнка
Около 1945
Мать ребёнка: не указана
Требуется уточнять все позиции
Смерть
Неизвестно
Надо уточнять дату смерти и кладбище, где захоронен.