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Марфа Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

07.10.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Никита Григорьев

Мать: Федосья Галактионовна

Бракосочетание
11.01.1853 ст.

Муж: Роман Ефимович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.10.1888 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
09.10.1888 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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