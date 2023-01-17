Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти07.10.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Никита Григорьев
Мать: Федосья Галактионовна
Бракосочетание
11.01.1853 ст.
Муж: Роман Ефимович
Смерть
07.10.1888 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
09.10.1888 ст.