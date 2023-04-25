Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Иванова

Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Андреянов

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Николай Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреянов

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреянов

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреянов

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреянов

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреянов

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.