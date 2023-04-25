Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Андреянов
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Николай Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреянов
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреянов
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреянов
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреянов
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреянов
Смерть
Неизвестно