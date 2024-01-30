Березикова (Сиротина) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1959
Отец: Сиротин Александр
Мать: Сиротина Зоя Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Березиков Владимир
Рождение ребёнка
01.07.1979
Дочь: Березикова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Березиков Владимир
Рождение ребёнка
06.11.1980
Сын: Березиков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Березиков Владимир
Рождение ребёнка
19.01.1986
Сын: (Фролов) Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Фролов Анатолий
Рождение ребёнка
27.04.1987
Дочь: Фролова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Фролов Анатолий