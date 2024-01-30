Березикова (Сиротина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березикова (Сиротина) Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1959

Отец: Сиротин Александр

Мать: Сиротина Зоя Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березиков Владимир

Рождение ребёнка
01.07.1979

Дочь: Березикова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Березиков Владимир

Рождение ребёнка
06.11.1980

Сын: Березиков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Березиков Владимир

Рождение ребёнка
19.01.1986

Сын: (Фролов) Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Фролов Анатолий

Рождение ребёнка
27.04.1987

Дочь: Фролова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Фролов Анатолий

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