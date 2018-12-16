(Коврижных) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Галина

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.04.1938

Дата смерти

16.12.2018

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1938

Отец: Коврижных Василий

Мать: Коврижных Мария (Маруся)

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
1946
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
08.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирьянов Анатолий

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирьянов Анатолий

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
17.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирьянов Анатолий

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
16.12.2018
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