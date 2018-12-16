(Коврижных) Галина
Место рождения
Дата рождения02.04.1938
Дата смерти16.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1938
Отец: Коврижных Василий
Мать: Коврижных Мария (Маруся)
Место жительства
1946
Рождение ребёнка
08.06.1966
Рождение ребёнка
17.01.1969
Рождение ребёнка
17.10.1973
Смерть
16.12.2018