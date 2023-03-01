Хамгокова- Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1997
Дочь: Хамгокова-Унажокова Милана Беслановна
Отец ребёнка: Хамгоков Беслан Мухадинович
Рождение ребёнка
25.05.2004
Сын: Хамгоков Кубат Бесланович
Отец ребёнка: Хамгоков Беслан Мухадинович
Рождение ребёнка
02.04.2012
Дочь: Хамгокова Милена Беслановна
Отец ребёнка: Хамгоков Беслан Мухадинович
Бракосочетание
Неизвестно