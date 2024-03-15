Овчаренко Юлиания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчаренко Юлиания

Овчаренко Юлиания

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1714

Дата смерти

14.09.1777

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Овчаренко Карп Максимович

Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Овчаренко) Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Овчаренко) Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Овчаренко Михаил Максимович

Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Овчаренко Корнилий Максимович

Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Овчаренко Степан Максимович

Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович

Виры, Сумська область
Смерть
14.09.1777
Виры, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.