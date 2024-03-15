Овчаренко Юлиания
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти14.09.1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Овчаренко Карп Максимович
Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Овчаренко) Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Овчаренко) Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Овчаренко Михаил Максимович
Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Овчаренко Корнилий Максимович
Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Овчаренко Степан Максимович
Отец ребёнка: Овчаренко Овчар Максим Фёдорович
Смерть
14.09.1777