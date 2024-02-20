Алдатова (Кундухова) Дзан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алдатов Эльмурза
Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алдатов Эльберд
Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат
Рождение ребёнка
1841
Сын: Алдатов Мурзабек
Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алдатов Заурбек
Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алдатов Темир-Болат
Смерть
Неизвестно