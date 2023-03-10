Глушкова (Краева) Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Краева) Ефросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Краев Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1724

Сын: Глушков Данило

Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Буркова Настасья

Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Сын: Глушков Козма

Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Шабалина Дарья

Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Глушков Илья

Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Глушков Лаврентий

Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Параскевия

Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Акиндин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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