Глушкова (Краева) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Краев Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1724
Сын: Глушков Данило
Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Буркова Настасья
Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Глушков Козма
Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Шабалина Дарья
Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Глушков Илья
Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Глушков Лаврентий
Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Параскевия
Отец ребёнка: Глушков Акиндин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно