Копылова (Голева) Матрёна Сафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Голева) Матрёна Сафонова

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Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.03.1853

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1853

Отец: Копылов Сафон Климонтов

Мать: Надежда Гаврилова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 287 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1853
Бракосочетание
01.06.1870

Муж: Голев Михаил Игнатов

Ф. 93 Оп. 2 Д. 432 Метрические книги церкви записи бракосочетания и смерти сел:Коломенское, Спасское-Ростово Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1868-1894
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Голев Степан Михайлов

Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1874

Сын: Голев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Голев Иван

Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов

Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов

Смерть
После 1912
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