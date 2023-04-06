Копылова (Голева) Матрёна Сафонова
Место рождения
Дата рождения19.03.1853
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1853
Отец: Копылов Сафон Климонтов
Мать: Надежда Гаврилова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 287 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1853
Бракосочетание
01.06.1870
Муж: Голев Михаил Игнатов
Ф. 93 Оп. 2 Д. 432 Метрические книги церкви записи бракосочетания и смерти сел:Коломенское, Спасское-Ростово Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1868-1894
Рождение ребёнка
Около 1871
Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов
Рождение ребёнка
21.08.1874
Сын: Голев Иван Михайлов
Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Голев Иван
Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Голев Михаил Игнатов
Смерть
После 1912