Торхова Устина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорхова Устина Алексеева

Торхова Устина Алексеева

avatar

Место рождения

дер. Бутырская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бутырская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1796 ст.

Сын: Торхов Дементий (Дамиан) Фомин

Отец ребёнка: Торхов Фома Алексеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Торхов Авксентий Фомин

Отец ребёнка: Торхов Фома Алексеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Торхов Спиридон Фомин

Отец ребёнка: Торхов Фома Алексеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Фома Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close