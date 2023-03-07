Торхова Устина Алексеева
Место рождениядер. Бутырская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бутырская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1796 ст.
Сын: Торхов Дементий (Дамиан) Фомин
Отец ребёнка: Торхов Фома Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Торхов Фома Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Торхов Фома Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Фома Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812