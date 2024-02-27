Болдырева (Болдырева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Болдырева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Василий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Иван

Отец ребёнка: Болдырев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болдырева) Мария

Отец ребёнка: Болдырев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Андрей

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Андрей

Рождение ребёнка
23.09.1935

Сын: Болдырев Василий

Отец ребёнка: Болдырев Андрей

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Болдырева) Александра

Отец ребёнка: Болдырев Андрей

Рождение ребёнка
01.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Андрей

Смерть
1993

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