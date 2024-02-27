Болдырева (Болдырева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Иван
Отец ребёнка: Болдырев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болдырева) Мария
Отец ребёнка: Болдырев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болдырев Андрей
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
23.09.1935
Сын: Болдырев Василий
Отец ребёнка: Болдырев Андрей
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Болдырева) Александра
Отец ребёнка: Болдырев Андрей
Рождение ребёнка
01.09.1947
Смерть
1993