Мамонтов Ивлий Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1904
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Мамонтов Яков Антонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Струкова Евдокия Ивлиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудометкина Матрена Ивлиевна
Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Мария Ивлиевна
Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Тимофей Ивлиевич
Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Анастасия Ивлиевна
Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна
Смерть
1904