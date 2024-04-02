Мамонтов Ивлий Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтов Ивлий Яков

Мамонтов Ивлий Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Мамонтов Яков Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Струкова Евдокия Ивлиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудометкина Матрена Ивлиевна

Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Мария Ивлиевна

Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Иван Ивлиевич

Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Федор Ивлиевич

Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Тимофей Ивлиевич

Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Петр Ивлиевич

Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Анастасия Ивлиевна

Мать ребёнка: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Смерть
1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close