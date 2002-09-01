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Берлин Лев

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Место рождения

near Samara

Дата рождения

11.02.1933

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933

Отец: Берлин Ефим

Мать: Берлин Этта (Ента)

near Samara
Рождение ребёнка
16.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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