Берлин Лев
Место рожденияnear Samara
Дата рождения11.02.1933
Дата смерти01.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933
Отец: Берлин Ефим
Мать: Берлин Этта (Ента)
near Samara
Рождение ребёнка
16.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2002
Похороны
Неизвестно