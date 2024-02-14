Федосова (Пометова) Палагея (Пелагея) Никоноровна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1862
Дата смерти15.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1880
Рождение ребёнка
26.12.1881
Сын: Федосов Стефан
Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: (Федосова) Екатерина
Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
18.03.1886
Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
17.10.1888
Дочь: Сорокина (Федосова) Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
26.03.1891
Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович
Смерть
15.08.1892
Причина смерти: холера
Похороны
Неизвестно