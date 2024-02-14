Федосова (Пометова) Палагея (Пелагея) Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Пометова) Палагея (Пелагея) Никоноровна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1862

Дата смерти

15.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1880

Муж: Федосов Тимофей Кирилович

Рождение ребёнка
26.12.1881

Сын: Федосов Стефан

Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович

Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: (Федосова) Екатерина

Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович

Рождение ребёнка
18.03.1886

Сын: Федосов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович

Рождение ребёнка
17.10.1888

Дочь: Сорокина (Федосова) Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович

Рождение ребёнка
26.03.1891

Сын: Федосов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосов Тимофей Кирилович

Смерть
15.08.1892
Причина смерти: холера
Похороны
Неизвестно

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