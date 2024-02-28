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Алена (Елена) Алексеева

Место рождения

г.Венев Городенская слобода

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1802

Муж: Аносов Лупп Евдокимов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Аносова) Прасковья Луппова

Отец ребёнка: Аносов Лупп Евдокимов

Рождение ребёнка
12.03.1821

Сын: Аносов Алексей Луппов

Отец ребёнка: Аносов Лупп Евдокимов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Аносов Александр Луппов

Отец ребёнка: Аносов Лупп Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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