Алена (Елена) Алексеева
Место рожденияг.Венев Городенская слобода
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1802
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Аносова) Прасковья Луппова
Отец ребёнка: Аносов Лупп Евдокимов
Рождение ребёнка
12.03.1821
Отец ребёнка: Аносов Лупп Евдокимов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Аносов Лупп Евдокимов
Смерть
Неизвестно