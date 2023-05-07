Траутвайн Эдуард Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траутвайн Эдуард Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1987

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1987

Отец: Траутвайн Лев

Мать: Олейник Ирина Владимировна

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