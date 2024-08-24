Тушева анисья тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тушев федот никитич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тушева агафья федотова
Отец ребёнка: Тушев федот никитич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Тушева афросинья федотова
Отец ребёнка: Тушев федот никитич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Тушева лукерья федотова
Отец ребёнка: Тушев федот никитич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Тушева акилина федотова
Отец ребёнка: Тушев федот никитич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Тушева матрена федотова
Отец ребёнка: Тушев федот никитич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Тушева степанида федотова
Отец ребёнка: Тушев федот никитич