Тушева анисья тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева анисья тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев федот никитич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тушева агафья федотова

Отец ребёнка: Тушев федот никитич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Тушева афросинья федотова

Отец ребёнка: Тушев федот никитич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Тушева лукерья федотова

Отец ребёнка: Тушев федот никитич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Тушева акилина федотова

Отец ребёнка: Тушев федот никитич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Тушева матрена федотова

Отец ребёнка: Тушев федот никитич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Тушева степанида федотова

Отец ребёнка: Тушев федот никитич

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