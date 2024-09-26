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Лоскутов Семен Маркелов

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1859

Дата смерти

02.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лоскутов Маркел Семенов

Мать: Лоскутова (Лосева) Анна

Упоминание
1860
На 1860 год в возрасте 1 года жил с отцом мамой и братьями и сестрами. Селение Новосаратовка, Елисаветпольской губернии.
Упоминание
1873
в 14лет жил с отцом , которому было 60 лет.
Бракосочетание
1879

Жена: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
15.06.1882

Дочь: Daniloff (ЛоскутовLoskutov) Mary Samuel

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
06.05.1883

Сын: Лоскутов Иван Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
20.04.1888

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
01.05.1890

Сын: Лоскутов Loskutoff Jack Samuel

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Лоскутов Loskutoff Маркел Markel Семенович Samuel

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Семенович Samuel

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Лоскутов(Loskutoff) Алексей (Alexai) Семенович (Samuel)

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
01.05.1903

Дочь: Bushneff (ЛоскутовLoskutoff) Emma Samuel

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Агапов Agapov (ЛоскутовLoskutoff) Matrona Samuel

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Жуков Zhukoff (ЛоскутовLoskutoff) Hanya Samuel

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Иммиграция
06.08.1907
Прибытие в США. На параходе Hannover в город Galveston. Оттуда на поезде в Калифорнию. Ему было 48 лет.
Смерть
02.09.1908
Похороны
Неизвестно

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