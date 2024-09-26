Лоскутов Семен Маркелов
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1859
Дата смерти02.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Лоскутов Маркел Семенов
Мать: Лоскутова (Лосева) Анна
Дочь: Daniloff (ЛоскутовLoskutov) Mary Samuel
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Сын: Лоскутов Loskutoff Jack Samuel
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Сын: Лоскутов Loskutoff Маркел Markel Семенович Samuel
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Семенович Samuel
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Сын: Лоскутов(Loskutoff) Алексей (Alexai) Семенович (Samuel)
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Дочь: Bushneff (ЛоскутовLoskutoff) Emma Samuel
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Дочь: Агапов Agapov (ЛоскутовLoskutoff) Matrona Samuel
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Дочь: Жуков Zhukoff (ЛоскутовLoskutoff) Hanya Samuel
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева