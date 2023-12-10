Журавлева (Гончарова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Гончарова) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гончаров Трофим Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1889

Муж: Журавлев Владимир Алесандрович

Бракосочетание
10.11.1889 ст.

Муж: не указан

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1890

Дочь: Журавлева Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович

Рождение ребёнка
Около 15.07.1898

Дочь: Журавлева Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович

Рождение ребёнка
03.03.1902

Сын: Журавлев Герасим Владимирович

Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Емельян

Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Полина Владимировина

Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович

Смерть
Неизвестно
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