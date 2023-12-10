Журавлева (Гончарова) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Гончаров Трофим Васильевич
Бракосочетание
10.11.1889
Бракосочетание
10.11.1889 ст.
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1890
Дочь: Журавлева Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович
Рождение ребёнка
Около 15.07.1898
Дочь: Журавлева Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович
Рождение ребёнка
03.03.1902
Сын: Журавлев Герасим Владимирович
Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Емельян
Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Полина Владимировина
Отец ребёнка: Журавлев Владимир Алесандрович
Смерть
Неизвестно