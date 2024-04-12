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Пожарский Федот Яковлевич

Место рождения

Сиволож, Чернігівська область

Дата рождения

02.03.1876

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1876

Отец: Пожарский Яков Федорович

Мать: Марфа Елисеевна

Сиволож, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Евдокия Назариева

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1906

Сын: Пожарский Никифор Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Назариева

Сиволож, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1907

Сын: Пожарский Федор Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Назариева

Сиволож, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зинаида Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Назариева

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пожарский Александр Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Назариева

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Назариева

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Пожарский Николай Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Назариева

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Пожарский Евстафий Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Назариева

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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