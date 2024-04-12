Пожарский Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1876
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1876
Отец: Пожарский Яков Федорович
Мать: Марфа Елисеевна
Бракосочетание
06.02.1902
Жена: Евдокия Назариева
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1906
Сын: Пожарский Никифор Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Назариева
Рождение ребёнка
21.11.1907
Сын: Пожарский Федор Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Назариева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зинаида Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Назариева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пожарский Александр Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Назариева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Назариева
Рождение ребёнка
1915
Сын: Пожарский Николай Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Назариева
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пожарский Евстафий Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Назариева
Смерть
1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область