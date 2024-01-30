Князева (Пташинская) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Пташинская) Любовь Александровна

Место рождения

с. Честюнька

Дата рождения

25.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Честюнька
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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