Калиш Евдокия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалиш Евдокия Кириллова

Калиш Евдокия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1877

Дочь: Матрона Андронова

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Калиш Александр Андронович

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1882

Сын: Калиш Василий Андронович

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Григорий Андронович

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Иван Андронович

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Тимофей Андронович

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Кирилл Андронович

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Степан Андронович

Отец ребёнка: Калиш Андроник Иоаннов

Нетяговщина, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Нетяговщина, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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