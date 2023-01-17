Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Григорьевна

Ульяна Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иакинф Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close