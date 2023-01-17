Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иакинф Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно