Левченко (Печникова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Печникова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.03.1943

Дата смерти

08.05.2020 или 10.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.19

Сын: Левченко Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Левченко Аркадий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
?.03.1943

Отец: Печников Михаил Андреевич

Мать: Печникова Вера Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Левченко Аркадий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Аркадий

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.05.2020 или 10.05.2020
Москва, город федерального значения Москва
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