Левченко (Печникова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.03.1943
Дата смерти08.05.2020 или 10.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.19
Сын: Левченко Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Левченко Аркадий
Рождение
?.03.1943
Отец: Печников Михаил Андреевич
Мать: Печникова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Левченко Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левченко Аркадий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.2020 или 10.05.2020