Торхова Домна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл.) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Торхов Иван (Лука) Иванов
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл.) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Неонила Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл.) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784