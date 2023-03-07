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Торхова Домна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл.) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Торхов Иван (Лука) Иванов

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл.) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Неонила Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл.) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Иван (мл.) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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