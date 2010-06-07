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Семеренко Сергей Викторович
Семеренко Сергей Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1982
Пол
Мужской
Отец
Семеренко Виктор Владимирович
1950 г.р.
Мать
Круть Светлана Алексеевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1982
Отец:
Семеренко Виктор Владимирович
Мать:
Круть Светлана Алексеевна
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