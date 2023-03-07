Кудрявцев Василий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1608
Дата смертиДо 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608
Отец: Кудрявцев Степан (Стенка) Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Кудрявцев Григорий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Кудрявцев Сава (Савка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Кудрявцев Богдан (Богдашка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Кудрявцев Алексей (Олешка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1646
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1646