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Кудрявцев Василий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1608

Дата смерти

До 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608

Отец: Кудрявцев Степан (Стенка) Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Кудрявцев Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Кудрявцев Сава (Савка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Кудрявцев Богдан (Богдашка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Кудрявцев Алексей (Олешка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Кудрявцев Ротка Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Кудрявцев Фирс Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1646
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