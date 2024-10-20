Анохина (Тювина) Елена Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анохина (Тювина) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тювин Семен Петрович

Мать: Тювина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Анохин Яков Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Яков Евдокимович

Рождение ребёнка
09.07.1891

Сын: Анохин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Анохин Яков Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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