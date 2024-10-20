Анохина (Тювина) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тювин Семен Петрович
Мать: Тювина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анохин Яков Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1891
Отец ребёнка: Анохин Яков Евдокимович
Смерть
Неизвестно