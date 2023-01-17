Еремин Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Николай Федорович

Еремин Николай Федорович

avatar

Место рождения

д. Яковлево, Тульская область

Дата рождения

08.05.1924

Дата смерти

07.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Яковлево, Тульская область
Смерть
07.07.1994
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close