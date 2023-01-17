Еремин Николай Федорович
Место рожденияд. Яковлево, Тульская область
Дата рождения08.05.1924
Дата смерти07.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Яковлево, Тульская область
Смерть
07.07.1994
Тула, город Тула, Тульская область