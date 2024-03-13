(Kammer) Anna Elisabeth Margaretha
Место рожденияGraben-Neudorf, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany
Дата рождения19.03.1665
Дата смерти19.06.1665
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1665
Отец: Kammerer Hans Andreas
Мать: Anna Margaretha
Graben-Neudorf, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany
Крещение
19.03.1665
Graben, Karlsruhe, Baden, Germany
Крещение
19.03.1665
Graben, Karlsruhe, Baden, Deutschland
Место жительства
Неизвестно
Baden, Germany
Смерть
19.06.1665