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(Kammer) Anna Elisabeth Margaretha

Место рождения

Graben-Neudorf, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany

Дата рождения

19.03.1665

Дата смерти

19.06.1665

Пол

Женский

Отец

1639 г.р.

Мать

1639 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1665

Отец: Kammerer Hans Andreas

Мать: Anna Margaretha

Graben-Neudorf, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany
Крещение
19.03.1665
Graben, Karlsruhe, Baden, Germany
Крещение
19.03.1665
Graben, Karlsruhe, Baden, Deutschland
Место жительства
Неизвестно
Baden, Germany
Смерть
19.06.1665
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