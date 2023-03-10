Демина Настасья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1861
Дочь: Александра Титовна
Отец ребёнка: Демин Тит Ермолаевич
Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
того починка Максима Татаринова жена Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демин Тит Ермолаевич
Смерть
Неизвестно