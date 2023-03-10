Демина Настасья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Настасья Якимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1861

Дочь: Александра Титовна

Отец ребёнка: Демин Тит Ермолаевич

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
того починка Максима Татаринова жена Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Тит Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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