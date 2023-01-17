Башири Зариф Шарафутдинов
Место рождения
Дата рождения05.05.1888
Дата смерти21.10.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898 по 1902
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1902 по 1904
Акъегетово, Зелеодольский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1904 по 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920 по 1930
Ташкент, Узбекистан
Смерть
21.10.1962
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан