Башири Зариф Шарафутдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашири Зариф Шарафутдинов

Башири Зариф Шарафутдинов

avatar

Место рождения

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.05.1888

Дата смерти

21.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1898 по 1902
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1902 по 1904
Акъегетово, Зелеодольский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1904 по 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920 по 1930
Ташкент, Узбекистан
Смерть
21.10.1962
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close