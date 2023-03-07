Хлызова (Каштанова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлызова (Каштанова) Мария Андреевна

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.05.1951

Дочь: Пономарева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Хлызов Сергей Андреевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1953

Дочь: Венгеровская Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Хлызов Сергей Андреевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлызов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Хлызов Сергей Андреевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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