Хлызова (Каштанова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1951
Дочь: Пономарева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Хлызов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
17.12.1953
Дочь: Венгеровская Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Хлызов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлызов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Хлызов Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно