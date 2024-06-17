Васильева (Дмитриева) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1986
Бракосочетание
10.07.2010
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.09.2018
Отец ребёнка: Васильев Павел Александрович
Рождение ребёнка
06.09.2019
Отец ребёнка: Васильев Павел Александрович
Рождение ребёнка
03.08.2023
Сын: Васильев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Александрович