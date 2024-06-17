Васильева (Дмитриева) Анна Викторовна 02.07.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Дмитриева) Анна Викторовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

02.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1986

Отец: Дмитриев Виктор Павлович

Мать: Дмитриева (Демидова) Валентина Семеновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
10.07.2010

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.09.2018

Сын: Васильев Ратмир Палович

Отец ребёнка: Васильев Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.09.2019

Сын: Васильев Богдан Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.08.2023

Сын: Васильев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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