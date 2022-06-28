Макарцева Теона Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарцева Теона Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.2022

Пол

Женский

Отец

1996 г.р.

Мать

1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2022

Отец: Калинкин Артем Михайлович

Мать: Макарцева Алина Олеговна

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