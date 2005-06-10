Усикова (Усикова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усикова (Усикова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1942

Дата смерти

10.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1966

Сын: Баранов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1968

Сын: Баранов Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1970

Дочь: Дубяга Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1972

Дочь: Горшенина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1976

Сын: Баранов Пётр Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
21.11.1977

Сын: Баранов Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1979

Сын: Баранов Василий Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Геннадий Петрович

Смерть
10.06.2005
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