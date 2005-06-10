Усикова (Усикова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1942
Дата смерти10.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1966
Сын: Баранов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1968
Сын: Баранов Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1970
Дочь: Дубяга Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1972
Дочь: Горшенина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1976
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1977
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1979
Сын: Баранов Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2005