Чувашева (Глызина) Надежда Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный
Рождение
1792
Отец: Глызин Евсей Епимахов
Мать: Глызина Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1815
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
1822
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1821