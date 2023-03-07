Чувашева (Глызина) Надежда Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Глызина) Надежда Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1717

Сын: Чувашев Ипат Тимофеев

Отец ребёнка: Незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный

Рождение
1792

Отец: Глызин Евсей Епимахов

Мать: Глызина Акилина Андреева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Чувашев Мефодий Тимофеев

Отец ребёнка: Незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный

Бракосочетание
До 1821

Муж: Незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чувашев Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1821
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