Яшкина Татьяна Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Есть метрика о свадьбе. 30 10 1891 Яшкин Иван Дмитриевич 18 Алексеевка 1873 Татьяна Афанасьевна 19 Алексеевка 1872
Бракосочетание
30.10.1891
Есть метрика о свадьбе. 30 10 1891 Яшкин Иван Дмитриевич 18 Алексеевка 1873 Татьяна Афанасьевна 19 Алексеевка 1872
Рождение ребёнка
03.09.1902
Сын: Яшкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.?.1905
Сын: Яшкин Роман Иванович
Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Яшкин Илья Иванович
Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
14.11.1911
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно