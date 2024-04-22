Яшкина Татьяна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина Татьяна Афонасьевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 30 10 1891 Яшкин Иван Дмитриевич 18 Алексеевка 1873 Татьяна Афанасьевна 19 Алексеевка 1872
Бракосочетание
30.10.1891

Муж: Яшкин Иван Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 30 10 1891 Яшкин Иван Дмитриевич 18 Алексеевка 1873 Татьяна Афанасьевна 19 Алексеевка 1872
Рождение ребёнка
03.09.1902

Сын: Яшкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.?.1905

Сын: Яшкин Роман Иванович

Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Яшкин Илья Иванович

Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
14.11.1911

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Яшкин Иван Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
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