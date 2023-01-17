Елена Евстратовна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Евстрат Гордеевич
Мать: Марфа
Бракосочетание
08.06.1743
Муж: Петр Ерофеевич
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно