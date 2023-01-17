Елена Евстратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Евстратовна

Елена Евстратовна

avatar

Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Евстрат Гордеевич

Мать: Марфа

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
08.06.1743

Муж: Петр Ерофеевич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close